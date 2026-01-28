Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:15

Кидаю листы лазаньи прямо на сковородку: ленивая лазанья — быстрый обед с фаршем и сыром без духовки

Фото: D-NEWS.ru
Этот вариант ленивой лазаньи выручает, когда хочется сытного и вкусного блюда без долгой возни. Все готовится в одной сковороде: сочный фарш, ароматный томатный соус, листы лазаньи и тянущийся сыр. По вкусу — как классическая лазанья, а по времени — в разы быстрее.

Ингредиенты: мясной фарш — 400 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, болгарский перец — 1 шт., томатная паста — 300 г, листы лазаньи — 250 г, полутвердый сыр — 60 г, сыр сулугуни — 60 г, вода — 200 мл, соль, перец и прованские травы — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: лук, морковь и болгарский перец нарежьте небольшими кубиками, чеснок измельчите. На сковороде с растительным маслом обжарьте фарш до румяности, добавьте овощи и готовьте около 5 минут. Томатную пасту разведите горячей водой, влейте к фаршу, приправьте солью, перцем и травами, накройте крышкой и тушите 10 минут. Выложите листы лазаньи, слегка утопив их в соусе, накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 25 минут. В конце посыпьте блюдо тертым сыром, снова накройте и подержите 5 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Ранее мы делились рецептом из шоколадки и пачки творога. Вариант этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно.

фарш
сыр
лазанья
сковороды
быстрый рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
