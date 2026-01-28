Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Остатки пюре, яйцо и колбаса — выпеките на сковороде. Быстрая картофельная лепешка «по-деревенски» к ужину за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Остатки пюре, яйцо и колбаса — выпеките на сковороде. Быстрая картофельная лепешка «по-деревенски» к ужину за 15 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мгновенного и сытного ужина, когда нет времени на готовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, румяная и маслянистая корочка снаружи и нежная, ароматная серединка с сочными кусочками колбасы и свежей зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 400 г картофельного пюре, 1 яйцо, 150 г вареной или копченой колбасы, 2-3 ст.л. муки, соль, перец, укроп или зеленый лук, растительное масло. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, зелень измельчите. В глубокой миске смешайте холодное пюре, яйцо, муку, колбасу и зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Масса должна быть пластичной, но не липнуть к рукам. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите всю массу, разровняйте лопаткой в круглую лепешку толщиной 1,5-2 см. Накройте крышкой и жарьте 6-7 минут до золотистой корочки. Затем аккуратно переверните с помощью тарелки или широкой лопатки, накройте крышкой и жарьте еще 5-6 минут. Подавайте горячей, нарезав на порции, со сметаной или овощным салатом. Колбасу можно заменить ветчиной или обжаренными грибами.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

