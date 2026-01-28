Если есть картошка и кабачок — готовлю кабадраники: можно даже из замороженного кабачка. Подаю с зажаркой из ветчины

Если есть картошка и кабачок — готовлю кабадраники: можно даже из замороженного кабачка. Подаю с зажаркой из ветчины

Кабадраники — это удачное сочетание драников и кабачковых оладий. Они получаются нежными внутри, румяными снаружи и отлично подходят как для завтрака, так и для быстрого ужина. А главное — блюдо легко готовится даже из замороженного кабачка.

Ингредиенты: кабачок — 300 г, картофель сырой — 150 г, яйцо — 1 шт., твердый сыр — 100 г, пшеничная мука — 50 г, укроп или петрушка — 3–4 веточки, чеснок — 1–2 зубчика, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, ветчина — 50 г, грудинка или сало — 50 г.

Приготовление. Вытопите на сковороде сало и поджарьте вместе с ветчиной, уберите шкварки в сторону. В этот жир добавляем немного растительного масла, это основа для жарки кабадраников. Кабачок и картофель натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте натертый сыр, мелко нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Вбейте яйцо, всыпьте муку, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте массу. На разогретую сковороду выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с зажаркой.

Ранее мы делились рецептом из шоколадки и пачки творога. Вариант этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно.