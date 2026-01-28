Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:26

Если есть картошка и кабачок — готовлю кабадраники: можно даже из замороженного кабачка. Подаю с зажаркой из ветчины

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кабадраники — это удачное сочетание драников и кабачковых оладий. Они получаются нежными внутри, румяными снаружи и отлично подходят как для завтрака, так и для быстрого ужина. А главное — блюдо легко готовится даже из замороженного кабачка.

Ингредиенты: кабачок — 300 г, картофель сырой — 150 г, яйцо — 1 шт., твердый сыр — 100 г, пшеничная мука — 50 г, укроп или петрушка — 3–4 веточки, чеснок — 1–2 зубчика, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, ветчина — 50 г, грудинка или сало — 50 г.

Приготовление. Вытопите на сковороде сало и поджарьте вместе с ветчиной, уберите шкварки в сторону. В этот жир добавляем немного растительного масла, это основа для жарки кабадраников. Кабачок и картофель натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте натертый сыр, мелко нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Вбейте яйцо, всыпьте муку, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте массу. На разогретую сковороду выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с зажаркой.

Ранее мы делились рецептом из шоколадки и пачки творога. Вариант этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова
Общество
Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Общество
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Общество
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Хрустящая курочка с картошкой фри без лишнего жира: готовим в духовке — ПП-версия фастфуда
Общество
Хрустящая курочка с картошкой фри без лишнего жира: готовим в духовке — ПП-версия фастфуда
Соединяю тертый картофель, сметану и пармезан — запекаю в форме. Высокое суфле «Золотистая шапка» — теплый ужин за час
Общество
Соединяю тертый картофель, сметану и пармезан — запекаю в форме. Высокое суфле «Золотистая шапка» — теплый ужин за час
кабачки
картошка
картофель
драники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сахалинца арестовали за пропаганду терроризма в Telegram
В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт
В Крыму раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь
В Госдуме рассказали об изменениях в законодательстве с 1 февраля
В Кемерово возбудили дело против 18-летнего юноши за призывы к терроризму
В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина с Зеленским
Матвиенко раскрыла, сохранятся ли меры поддержки бойцов по завершению СВО
Рабочий пострадал при атаке БПЛА на учебный центр
Россия примет участие в проверке сброса воды на АЭС «Фукусима-1»
Дмитриев объяснил, почему глава польского МИД «сцепился» с Маском
Роспотребнадзор выявил тонны поддельного популярного продукта на прилавках
Билет из мусорного ведра принес россиянке миллион рублей
Пьяный отец устроил сыну «аттракцион», спустив с седьмого этажа на веревке
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Чернушенко
Маск обругал главу МИД Польши из-за Starlink на Украине
Названы возможные последствия конфронтации Трампа с лидерами Евросоюза
Франция демонстративно отказывается от американских Google и Zoom
Раскрыты ключевые улики против самого загадочного убийцы США
Как выбрать швейную машинку: гид для начинающих и опытных
Квашеная капуста с редисом: секрет хруста
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.