В таком виде кабачки готова есть круглый год: рулет со сметанным кремом — все элементарно

Рулет со сметанным кремом — изысканная и легкая закуска, в приготовлении которой все элементарно. В таком виде кабачки готова есть круглый год!

Для приготовления понадобится: для коржа — 2 средних кабачка (около 500 г), 2 яйца, 5 ст. л. муки, соль, перец; для начинки — 200 г сливочного сыра, 100 г сметаны, пучок укропа, соль, 2 помидора.

Рецепт: кабачки натрите на мелкой терке, хорошо отожмите от лишнего сока. Смешайте массу с яйцами, мукой, солью и перцем. Тесто должно быть как густая сметана. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Равномерно распределите кабачковую массу тонким слоем в прямоугольник. Выпекайте 15–20 минут до легкого золотистого цвета и сухой поверхности. Готовый корж остудите прямо на пергаменте. Для начинки смешайте сливочный сыр, сметану, мелко рубленный укроп и соль. Помидоры нарежьте тонкими кружочками и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний сок. Остывший корж аккуратно отделите от пергамента. Равномерно смажьте его сырной начинкой, сверху разложите помидоры. Аккуратно и плотно сверните рулет. Уберите в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

