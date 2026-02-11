Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 06:46

Не жарить — вылить тесто на противень и запечь: яблочные блинчики из духовки

Фото: D-NEWS.ru
Знаете ли вы, что яблочные блинчики можно приготовить в духовке. Не нужно ничего жарить — просто вылить тесто на противень и запечь. При выпекании блин поднимается, становится пышным, золотистым и ароматным.

Для приготовления понадобится: 4 крупных яйца, 100 мл молока, 60 г муки, 50 г сахара, 2–3 кисло-сладких яблока, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, сахарная пудра и корица для подачи. Разогрейте духовку до 220 °C. Яблоки без кожуры натрите на крупной терке. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте молоко и перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте венчиком до гладкого теста, похожего на тесто для блинов. Добавьте натертые яблоки. Противень обильно смажьте сливочным маслом, вылейте тесто. Выпекайте в очень горячей духовке 10–15 минут, пока блин не поднимется и не станет золотистым по краям. Достаньте противень. Горячий блин нарежьте на длинные прямоугольники. Сверните каждую полоску в трубочку. Подавайте теплыми, посыпанными смесью сахарной пудры и корицы.

Ранее стало известно, как приготовить мягкое яблочное печенье.

Проверено редакцией
блины
рецепты
яблоки
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
