Смешиваю яблоко, два яйца, горстку муки — и в духовку: мягкое печенье для завтраков и чаепития

Смешиваю одно яблоко, два яйца, горстку муки — и в духовку. На выходе получается сладкое печенье для завтраков и чаепития, напоминающее мини-пирожные или кексики.

Для приготовления понадобится: 1 крупное яблоко, 2 яйца, 40 г муки (примерно 2 ст. л. с горкой), по желанию 1–2 ст. л. меда для полива, щепотка соли, можно добавить корицу или ванилин для аромата. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины и натрите на мелкой терке. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли до легкой пены. К яйцам добавьте натертое яблоко и муку. Тщательно, но аккуратно перемешайте до однородного теста. Оно будет жидковатым, похожим на тесто для оладий. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя расстояние между будущими печеньями. Если используете мед, аккуратно полейте каждую порцию по половине чайной ложки. Выпекайте 15–20 минут до легкого румянца и сухой зубочистки. Дайте печенью немного остыть на противне — оно станет более плотным.

