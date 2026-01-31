Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 20:31

Смешиваю яблоко, два яйца, горстку муки — и в духовку: мягкое печенье для завтраков и чаепития

Фото: D-NEWS.ru
Смешиваю одно яблоко, два яйца, горстку муки — и в духовку. На выходе получается сладкое печенье для завтраков и чаепития, напоминающее мини-пирожные или кексики.

Для приготовления понадобится: 1 крупное яблоко, 2 яйца, 40 г муки (примерно 2 ст. л. с горкой), по желанию 1–2 ст. л. меда для полива, щепотка соли, можно добавить корицу или ванилин для аромата. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины и натрите на мелкой терке. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли до легкой пены. К яйцам добавьте натертое яблоко и муку. Тщательно, но аккуратно перемешайте до однородного теста. Оно будет жидковатым, похожим на тесто для оладий. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя расстояние между будущими печеньями. Если используете мед, аккуратно полейте каждую порцию по половине чайной ложки. Выпекайте 15–20 минут до легкого румянца и сухой зубочистки. Дайте печенью немного остыть на противне — оно станет более плотным.

Ранее стало известно, как приготовить пирог быстрого приготовления — с грушей, на творожном тесте.

1 крупное яблоко
2 яйца
40 г муки (примерно 2 ст. л. с горкой)
по желанию 1-2 ст. л. меда для полива
щепотка соли
Яблоко очистите от кожуры и сердцевины и натрите на мелкой терке.
В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли до легкой пены. К яйцам добавьте натертое яблоко и муху.
Тщательно, но аккуратно перемешайте до однородного теста. Оно будет жидковатым, похожим на тесто для оладий.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом.
Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя расстояние между будущими печеньями. Если используете мед, аккуратно полейте каждую порцию по половине чайной ложки.
Выпекайте 15-20 минут до легкого румянца и сухой зубочистки. Дайте печенью немного остыть на противне — оно станет более плотным.
