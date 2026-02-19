Стакан кефира и горстку муки добавляю к кабачкам и жарю: эти блинчики — выше всяких похвал

Эти блинчики — выше всяких похвал! Стакан кефира и горстку муки добавляю к кабачкам и жарю. Это не оладьи, а именно тонкие блины с нежной овощной начинкой внутри теста.

Благодаря кабачку блины получаются очень нежными, а кефир и сода дают мелкие пузырьки, делая их структуру ажурной.

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кабачок (около 200 г), 250 мл кефира, 2 яйца, 120–150 г муки (зависит от сочности кабачка), 0,5 ч. л. соды, соль, 2 ч. л. сахара, растительное масло для жарки.

Рецепт: кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок, но не полностью — он нужен для сочности теста. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, соль, сахар. Добавьте тертый кабачок. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комков. В конце добавьте соду и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться достаточно жидким, как на обычные тонкие блины. Дайте ему постоять 10–15 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством масла. Выливайте тесто тонким слоем, быстро распределяя по дну. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

