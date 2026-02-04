Зимняя Олимпиада — 2026
Переходим к весне на легкие ужины: ПП рататуй с куриной грудкой и овощами — некалорийный, сочный и очень вкусный

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно и при этом без вреда для фигуры. Нежная куриная грудка, сочные овощи и ароматная сырная заливка делают блюдо сытным, но лёгким. Готовится просто, выглядит красиво и отлично подходит для ужина или обеда. Рататуй получается мягким, ароматным и насыщенным по вкусу, а благодаря запеканию без лишнего масла он остаётся полезным и низкокалорийным — идеальный вариант к весне.

Ингредиенты: куриная грудка — 350 г, баклажан — 1 шт., кабачок — 1 шт., помидоры — 2 шт., сыр — 100 г, сметана или кефир — 200 мл, растительное масло — 20 мл, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: куриную грудку промывают и нарезают небольшими кусочками. Баклажан, кабачок и помидоры нарезают тонкими кружками. Форму для запекания смазывают маслом и выкладывают слоями курицу и овощи, чередуя их между собой. Солят и перчат по вкусу, отправляют в духовку, разогретую до 200 °C, на 35–40 минут. Тем временем сыр натирают и смешивают со сметаной или кефиром. Почти готовое блюдо достают, покрывают сырной смесью и возвращают в духовку ещё на 15–20 минут до румяной корочки. Подают сразу, пока рататуй горячий и особенно ароматный.

Получается лёгко, полезно и очень вкусно — отличный способ начать весну без лишних килограммов.

