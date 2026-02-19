Надоела обычная запеканка? Готовлю аджарскую — слои картофеля, сулугуни и сливок. Рецепт-фаворит

Надоела обычная запеканка? Готовлю аджарскую — слои картофеля, сулугуни и сливок, это блюдо стало моим рецептом-фаворитом. Оно гениально просто в приготовлении, а результат неизменно восхищает. Вместо привычных ингредиентов здесь царит грузинский колорит: нежнейший картофель, пропитанный сливками, прослоен тягучим солоноватым сулугуни, который плавится и создает неповторимую текстуру. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту картофельные ломтики, ароматная сливочная заливка с чесночной ноткой и аппетитная румяная сырная шапка с пикантными вкраплениями зелени. Это идеальный ужин для всей семьи или эффектное блюдо для праздничного стола, которое готовится без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 6–7 средних картофелин, 300 г сулугуни, 200 мл сливок 20%, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или кинзы, соль, перец и немного сливочного масла для смазывания формы. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Сулугуни натрите на крупной тёрке, зелень мелко порубите, чеснок измельчите. В форму, смазанную маслом, выложите слой картофеля, посолите, поперчите, посыпьте частью сулугуни и зеленью. Повторите слои, заканчивая картофелем. Сливки смешайте с чесноком и залейте запеканку. Сверху щедро посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

