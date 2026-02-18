Сытная запеканка с фаршем и цветной капустой. Заливаю сливками и в духовку — просто и очень вкусно

Сытная запеканка с фаршем и цветной капустой. Заливаю сливками и в духовку — просто и очень вкусно

Эта сытная запеканка с фаршем и цветной капустой — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится без лишних хлопот. Его необычность в том, что нежные слои сочного мясного фарша и мягкой цветной капусты пропитываются сливочной сметанной заливкой, а сверху покрываются аппетитной золотистой сырной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: сочный фарш с луком и специями, нежная капуста, которая тает во рту, и густая, ароматная заливка, связывающая всё воедино. Домашние просят добавки каждый раз, а гости всегда уходят с рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 500 г цветной капусты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, любимые специи и немного растительного масла для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите, добавьте специи и измельчённый чеснок. Цветную капусту разберите на соцветия и отварите в подсоленной воде 5 минут. В форму для запекания выложите слоями: половину капусты, весь фарш, оставшуюся капусту. Сметану смешайте с яйцами, посолите и залейте запеканку. Сверху щедро посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.