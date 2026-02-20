Этот рулет покорит всех: шоколад, соленая карамель, хруст орехов. Выглядит эффектно, а готовится просто

Сочетание сливок и плотного творожного сыра дает крем, который не течет, прекрасно держит форму после взбивания и не нарушает структуру нежного бисквита, оставаясь при этом невероятно легким.

Яйца (6 шт.) разделяю на белки и желтки. Желтки взбиваю с 60 г сахара до светлой пышной массы. Белки взбиваю в чистую сухую пену, затем, не прекращая взбивать, постепенно добавляю оставшиеся 60 г сахара. Взбиваю до устойчивых пиков.

Желтковую массу аккуратно, лопаткой, ввожу во взбитые белки. Просеиваю сверху 100 г муки, 3 ст. л. какао, 5 г разрыхлителя и 20 г кукурузного крахмала. Добавляю 20 мл растительного масла. Очень осторожно и плавно все смешиваю лопаткой движениями снизу вверх.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю в тонкий прямоугольный пласт. Выпекаю в разогретой до 170 °C духовке около 6–7 минут. Бисквит должен быть готов, но оставаться мягким.

Достаю противень. Накрываю горячий бисквит чистым листом пергамента и аккуратно, но быстро, пока он теплый, сворачиваю в рулет вместе с бумагой. Оставляю остывать в свернутом виде.

Для крема холодные сливки (400 мл, 33%) взбиваю с 80 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Отдельно взбиваю 300 г творожного сыра. Затем аккуратно соединяю обе массы лопаткой.

Остывший бисквит разворачиваю. Смазываю всю поверхность кремом. Сверху по центру выкладываю полоску готовой соленой карамели и посыпаю измельченными орехами (пекан, фундук). С помощью пергамента снова аккуратно сворачиваю в плотный рулет.

Убираю в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украшаю остатками крема, карамелью, орехами или тертым шоколадом.

