20 февраля 2026 в 04:42

В Генштабе раскрыли новую особенность боев в зоне СВО

Генштаб РФ: в зоне СВО появились территории сплошного огневого поражения

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Новой особенностью боевых действий стало формирование участка сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, в этой зоне противник поражается массированным огнем и дронами.

Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения, — заявил Рудской.

Ранее начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор рассказал, что ВСУ направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.

До этого информированный источник в силовых структурах заявлял, что в Сумскую область передислоцировали 35-й отдельный стрелковый батальон. В свое время батальон находился на территории Донецкой Народной Республики. Однако в районе населенного пункта Краснополье подразделение попало под удар авиации, в результате чего личный состав понес значительные потери.

