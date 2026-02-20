В Генштабе РФ рассказали, для чего НАТО наращивает силы

НАТО под надуманным предлогом неизбежности якобы военного столкновения с Россией активно наращивает коалиционные силы, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». Он уточнил, что особое внимание уделяют «оперативному оборудованию территорий».

Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и увеличению пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы для ускоренной переброски личного состава и военных грузов Альянса к границам России, — сказал он.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин готов разместить на своей территории ядерное оружие, если такое решение примет НАТО. Он подчеркнул, что республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко между тем сообщил об отсутствии взаимодействия между Москвой и НАТО. Он подчеркнул, что Россия в документах Альянса определена как «прямая угроза».