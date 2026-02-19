Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов

Обычный лимон может стать основой ароматной приправы, которая легко заменит покупные смеси. Такие специи получаются натуральными, яркими и подходят почти к любому блюду. Готовятся они просто, а вкус делают намного интереснее.

Первый вариант — лимонный перец. Смешайте 2 столовые ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки свежей лимонной цедры. Добавьте 1 чайную ложку морской или гималайской соли и хорошо перемешайте. Храните смесь в сухой банке и используйте для мяса, рыбы или овощей.

Второй вариант — лимонная соль. Выжмите сок одного лимона и соедините его с 100 граммами крупной соли. Добавьте 1 столовую ложку куркумы и перемешайте. Распределите массу тонким слоем и подсушите до рассыпчатого состояния. Такая приправа придает блюдам свежий аромат и насыщенный вкус, делая даже простую еду особенной.

