Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:17

Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный лимон может стать основой ароматной приправы, которая легко заменит покупные смеси. Такие специи получаются натуральными, яркими и подходят почти к любому блюду. Готовятся они просто, а вкус делают намного интереснее.

Первый вариант — лимонный перец. Смешайте 2 столовые ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки свежей лимонной цедры. Добавьте 1 чайную ложку морской или гималайской соли и хорошо перемешайте. Храните смесь в сухой банке и используйте для мяса, рыбы или овощей.

Второй вариант — лимонная соль. Выжмите сок одного лимона и соедините его с 100 граммами крупной соли. Добавьте 1 столовую ложку куркумы и перемешайте. Распределите массу тонким слоем и подсушите до рассыпчатого состояния. Такая приправа придает блюдам свежий аромат и насыщенный вкус, делая даже простую еду особенной.

Ранее сообщалось, что творожная запеканка кажется простым десертом, но именно она часто разочаровывает плотной текстурой и неприятными комочками. Оказывается, все решает один этап, на который многие не обращают внимания.

Проверено редакцией
Читайте также
Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год
Общество
Сколько блинов нужно печь на Масленицу? Эта примета приносит удачу на весь год
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Общество
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение
Общество
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение
Капустные оладьи с сюрпризом: никакой муки, только капуста, яйцо и любимые специи. Жарю до хруста — съедаются еще на сковороде
Общество
Капустные оладьи с сюрпризом: никакой муки, только капуста, яйцо и любимые специи. Жарю до хруста — съедаются еще на сковороде
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Общество
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
рецепты
кулинария
еда
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Трамп сделал признание о своем отношении к молодым и красивым мужчинам
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.