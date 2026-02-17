Больше никакой резиновой запеканки: простой секрет подготовки творога, который делает десерт нежным как облако

Творожная запеканка кажется простым десертом, но именно она часто разочаровывает плотной текстурой и неприятными комочками. Оказывается, всё решает один этап, на который многие не обращают внимания. Стоит изменить подготовку творога — и результат будет как в лучших домашних рецептах.

Главное правило — тщательно измельчить творог до полной однородности. Его можно пробить блендером, взбить миксером или протереть через сито. После подготовки 500 г творога отдельно взбейте четыре яичных желтка с 70 г сахара до светлой массы и соедините с основой. Вместо муки добавьте всего 20 г манной крупы и оставьте смесь на 30 минут, чтобы она набухла.

Затем переложите массу в форму и готовьте при 160 градусах около часа. Готовность легко определить по румяной корочке и сухой зубочистке. Благодаря манке и правильно подготовленному творогу запеканка получается мягкой, воздушной и буквально тает во рту.

