19 февраля 2026 в 23:32

Пирог без весов, без замеса и без пропитки — измерили ингредиенты стаканом, смешали и запекли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете о пироге с жидкой ароматной начинкой из варенья, который готовится за минуты? Этот рецепт для вас. Готовим без весов, без замеса и без пропитки — измерили ингредиенты стаканом, смешали ложкой и запекли.

Вкус пирога — это идеальный контраст: хрустящая по краям и нежная, почти бисквитная середина, которая при разрезе открывает ручей сладкого, слегка загустевшего варенья.

Для приготовления понадобится: 1 полный стакан молока или кефира, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 4–5 ст. л. густого варенья (любого), щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте молоко, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто консистенции жидкой сметаны. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и присыпьте мукой или сухарями. Вылейте половину теста в форму. Аккуратно распределите по центру ложки варенья, оставляя свободными края, чтобы начинка не вытекала. Залейте варенье оставшимся тестом. Аккуратно разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте немного остыть в форме.

Ранее стало известно, как приготовить большую мягкую ватрушку с творогом и ягодами: альтернатива чизкейкам и запеканкам.

Дарья Иванова
Д. Иванова
