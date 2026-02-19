Зимняя Олимпиада — 2026
Блинами на молоке уже никого не удивишь, готовлю на сметане — остаются вкусными и на второй день

Блинами на молоке уже никого не удивишь, готовлю на сметане! Они остаются вкусными и на второй день. Вкус таких блинов отличается от классических: они имеют насыщенный молочный оттенок и маслянистую тающую текстуру.

Для приготовления понадобится: 250 г сметаны (20–25%), 2 стакана (500 мл) теплой воды, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 стакана (около 300 г) муки, 1 ч. л. соды, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Постепенно влейте теплую воду. Просеянную муку вводите частями, активно перемешивая венчиком. В самом конце добавьте соду и растительное масло, еще раз перемешайте. Тесто должно получиться жидким, как на обычные тонкие блины. Дайте ему постоять 20–30 минут. Выпекайте на хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде с обеих сторон до румяного цвета. Благодаря сметане блины легко переворачиваются и не рвутся.

