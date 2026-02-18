Зимняя Олимпиада — 2026
Чуду с мясом и луком по-горски — тесто тоньше бумаги, начинка сочная. Жарю без масла, а тает во рту

Чуду с мясом и луком по-горски — гениально простое и невероятно вкусное блюдо дагестанской кухни, которое покоряет своей аутентичностью и легкостью. Его необычность в том, что тончайшее, почти прозрачное тесто раскатывается без муки, а начинка из сочного мяса с луком томится внутри и пропитывает лепешку ароматными соками. Жарится чуду на абсолютно сухой сковороде — ни капли масла, а готовые лепешки смазываются сливочным маслом, которое тает и проникает в каждый слой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, поджаристая корочка снаружи и невероятно сочная и ароматная начинка внутри, которая буквально тает во рту. Это блюдо — настоящая гордость кавказской кухни, которое готовится проще простого, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 мл воды, щепотка соли; для начинки — 400 г баранины или говядины, 2 крупные луковицы, соль, черный перец, любимые специи и сливочное масло для смазывания. Замесите крутое тесто из муки, воды и соли, дайте отдохнуть 20 минут. Мясо с луком пропустите через мясорубку или очень мелко порубите ножом, посолите, поперчите. Тесто разделите на шарики, раскатайте каждый в тончайший пласт. На половину лепешки выложите начинку, накройте второй половиной и защипните края. Обжаривайте на сухой раскаленной сковороде с обеих сторон до золотистых пятен. Горячие чуду щедро смажьте сливочным маслом. Подавайте сразу, сложив стопкой.

