19 февраля 2026 в 08:00

Орбана предупредили о рисках ставки на американских политиков

Социолог Копатько назвал стратегию Орбана на выборах в Венгрии высокорискованной

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан придерживается высокорискованной стратегии на выборах главы правительства, такое мнение высказал социолог Евгений Копатько. По его словам, политик делает ставку на правых американских политиков. Потенциальное поражение Орбана станет серьезным ударом по позициям президента США Дональда Трампа в Европе, передает «Вести.Ру».

Это будет, скажем, не столько шаг [президента Украины Владимира] Зеленского, сколько действительно возможности европейцев больно ударить по Трампу, если на выборах Орбан проиграет. А предпосылки к этому есть, — предположил Копатько.

Он не исключил, что победу на апрельских выборах премьер-министра в Венгрии может одержать Петер Мадьяр. В таком случае, убежден Копатько, позиции правых популистов в Европе ослабнут. Кроме того, станет проще принимать решения касательно помощи Украине.

Ранее Орбан заявил, что Украина занимается откровенным политическим шантажом в отношении Венгрии, блокируя поставки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, таким образом Киев хочет надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в Евросоюзе.

