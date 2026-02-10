Когда лень готовить, но семья просит домашней выпечки, делаю это чудо: яблочные колечки в тесте

Зимняя Олимпиада — 2026
Когда лень готовить, но семья просит домашней выпечки, готовлю это чудо — яблочные колечки в слоеном тесте. При запекании слоеное тесто превращается в хрустящую оболочку, а яблочные дольки пропитываются ароматом корицы.

Для приготовления понадобится: 2–3 кисло-сладких яблока, 1 упаковка готового слоеного теста, 3–4 ст. л. сахара, 1–2 ч. л. молотой корицы, 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки. Разогрейте духовку до 200 °C. Яблоки вымойте, удалите сердцевину, нарежьте на кольца толщиной около 1 см. Смешайте сахар и корицу в миске. Каждое яблочное кольцо обваляйте в сахарно-коричной смеси. Слоеное тесто раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм. Нарежьте его на полоски шириной примерно 2–3 см. Оберните каждое яблочное кольцо полоской теста, как лентой, слегка внахлест, и защипните кончик. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут до золотистого цвета теста. Дайте немного остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как просто приготовить мягкое печенье с яблоками.

