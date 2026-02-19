Зимняя Олимпиада — 2026
«Уже за народ решил?»: Зеленского уличили в попытке уйти от ответственности

Политобозреватель Корнилов назвал уловкой призыв Зеленского к референдуму

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения референдума для заморозки боевых действий по нынешней линии фронта удивляют, заявил политический обозреватель Владимир Корнилов. По его словам, которые передает портал «Вести.Ру», для Зеленского референдум — это уловка, чтобы избежать личной политической ответственности.

Больше всего мне нравится логика Зеленского, который описал эти переговоры. Говорит, наш народ не одобрит передачу, выход из Донбасса. <...> Вопрос: ты уже за народ решил, да? Тогда зачем тебе референдум, который ты собираешься проводить, если ты уже знаешь, что народ одобрит, а что нет?отметил Корнилов.

Он напомнил, что решения об отходе украинской армии из Артемовска, Авдеевки и Мариуполя принимались без каких-либо референдумов. Корнилов подчеркнул, что командование ВСУ прежде неоднократно отдавало распоряжения об отступлении, и это не требовало одобрения граждан Украины.

Ранее Зеленский заявил, что его смерть не приведет к краху страны. По словам политика, Украина — это не один человек, а система институтов. В качестве ключевого приоритета для государства он назвал вооруженные силы. Вместе с этим Зеленский подчеркнул, что устойчивость Украины опирается на работу бизнеса и энергетического сектора.

