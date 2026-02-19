Россиянам объяснили, как перестать искать у себя болезни Психиатр Кунаковская призвала россиян не искать свои симптомы в интернете

Поиск симптомов болезни в интернете может способствовать развитию тревожности, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, поисковые системы часто предлагают по запросу только информацию об опасных заболеваниях, поскольку это привлекает больше аудитории.

Введите жесткое правило: никакой доктор Google. Это самое важное и самое сложное требование. Поиск симптомов в интернете — это топливо для тревоги. Когда вы тревожитесь, вы ищете подтверждение самого страшного сценария. Алгоритмы поисковика покажут вам редкие и опасные болезни, потому что это кликбейтно. Прежде чем загуглить симптом, спросите себя: «Что мне даст эта информация? Если я найду подтверждение страшного диагноза, станет ли мне легче?» Ответ всегда «нет». Лучше поставьте на телефон блокировщик медицинских сайтов на определенное время, — поделилась Кунаковская.

Она подчеркнула, что человеческое тело не является совершенным, поэтому иногда может возникать дискомфорт. По словам Кунаковской, если симптом не влияет на повседневную жизнь, включая работу, питание и сон, следует понаблюдать за своим состоянием в течение недели. Психиатр пояснила, что в большинстве случаев обычные функциональные боли исчезают самостоятельно в течение двух-трех дней.

Выискивание болезней часто превращается в ритуал: осмотр родинок под лупой, прощупывание лимфоузлов по 10 раз на дню, измерение давления каждый час. Сократите количество проверок. Не стоит заниматься этим днем, вечером и ночью с фонариком. Лучше пройдите плановую диспансеризацию: сдайте общие анализы, сделайте флюорографию, сходите к терапевту. Если вы проводите за поиском недугов больше часа в день, это серьезно влияет на качество жизни. Тревога о здоровье — это разновидность тревожного расстройства, и оно прекрасно лечится когнитивно-поведенческой терапией, — добавила Кунаковская.

Она заключила, что при зацикливании на мыслях о болезни необходимо срочно переключиться. По словам эксперта, в такой ситуации стоит начать считать что-то вокруг, включить громкую музыку и подпевать. Кроме того, указала Кунаковская, спорт — это самое эффективное средство против беспокойства о здоровье.

Ранее психиатр Татьяна Языкова заявила, что депрессия может возникнуть из-за биохимического сбоя, когнитивных искажений, хронического стресса и ряда заболеваний. По ее словам, риск увеличивают перенесенные сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, гипотиреоз, диабет и интоксикация, а также деменция.