«Отмашка дана»: Азаров об уликах НАБУ в отношении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен оставить пост, если Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) соберет достаточно материалов о его прямом участии в незаконных махинациях, заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010–2014) Николай Азаров. Он отметил, что в настоящий момент статус Зеленского мешает привлечь его к ответственности.

Но если у них будет достаточно материалов, которые будут судить о прямом участии Зеленского, а они обязательно будут и уже есть, тогда, видимо, будет дана отмашка со стороны американцев, и никуда он не денется, придется идти в отставку, — считает Азаров.

Он добавил, что НАБУ не будет останавливать расследование в отношении политика и его соратников. Азаров подтвердил, что работа все еще ведется.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

До этого в НАБУ рассказали, что точка в коррупционном деле против бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского, еще не поставлена, следствие действует осторожно и активно взаимодействует более чем с 10 иностранными юрисдикциями. Особое внимание уделяется вопросу экстрадиции Миндича, который скрылся за рубежом накануне обысков.