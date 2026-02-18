Для разнообразия на Масленицу пеку шоколадные блины: всего две ложки какао — и от них не оторваться

Для разнообразия на Масленицу пеку шоколадные блины. Всего две ложки какао — и от них не оторваться! Их вкус — это гармония насыщенного, но не приторного шоколадного аромата с нежной, почти кремовой текстурой.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. какао-порошка, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 40 мл растительного масла.

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте половину молока и хорошо перемешайте. Муку, какао и разрыхлитель просейте вместе и постепенно всыпьте в жидкую смесь, интенсивно помешивая венчиком, чтобы не осталось комочков. Затем влейте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно получиться жидким и однородным. Дайте ему отдохнуть 15-20 минут. Выпекайте блины на хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде с двух сторон.

