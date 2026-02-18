Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:31

Для разнообразия на Масленицу пеку шоколадные блины: всего две ложки какао — и от них не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для разнообразия на Масленицу пеку шоколадные блины. Всего две ложки какао — и от них не оторваться! Их вкус — это гармония насыщенного, но не приторного шоколадного аромата с нежной, почти кремовой текстурой.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. какао-порошка, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 40 мл растительного масла.

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте половину молока и хорошо перемешайте. Муку, какао и разрыхлитель просейте вместе и постепенно всыпьте в жидкую смесь, интенсивно помешивая венчиком, чтобы не осталось комочков. Затем влейте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно получиться жидким и однородным. Дайте ему отдохнуть 15-20 минут. Выпекайте блины на хорошо разогретой и слегка смазанной маслом сковороде с двух сторон.

Ранее стало известно, как приготовить большую мягкую ватрушку с творогом и ягодами: альтернатива чизкейкам и запеканкам.

Проверено редакцией
блины
рецепты
Масленица
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали о планах США и России построить ядерный дата-центр
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позицию Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины
В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания
Московские ветеринары спасли крысу с огромной опухолью
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.