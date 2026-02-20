Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 февраля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь, было сбито 16 беспилотников. В результате удара погиб 30-летний мужчина.

Развожаев добавил, что повреждения также зафиксированы в двух районах города — выбиты стекла в многоэтажках и пострадали шесть частных домов. Сигнала отбоя воздушной тревоги пока нет, жителей просят оставаться в укрытиях, заключил губернатор.

Кроме того, Telegram-канал SHOT написал, что над Сочи раздались взрывы, предположительно, ПВО начала работу по дронам ВСУ.

Как писал SHOT, из-за атаки БПЛА перенесено около 20 рейсов в аэропорту. Местные жители рассказали SHOT, что «сначала слышали писк, а потом несколько гулких взрывов», сирена воздушной опасности запускалась уже четыре раза.

Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в районе Анапы и Витязево прозвучала серия взрывов, связанных, предположительно, с работой российских средств противовоздушной обороны по беспилотникам Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. По словам очевидцев, за последние 40 минут сирена воздушной тревоги включалась трижды. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Горожане также рассказали о ярких вспышках в небе и отметили, что грохот был настолько сильным, что сработали автомобильные сигнализации. Авторы канала уточнили, что со стороны моря было слышно от четырех до пяти взрывов.

Помимо этого, российская ПВО перехватила и уничтожила 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Работа была проведена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, оперативные службы работают в экстренном режиме.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице — укройтесь в ближайшем здании или помещении!» — написал Ведерников.

Позднее он заявил, что в Псковской области в результате атаки беспилотников ВСУ начался пожар на Великолукской нефтебазе. Загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша дружина на месте», — написал Ведерников.

Кроме того, ВСУ массированно атаковали ракетами энергетические объекты Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, они получили большие повреждения, аварийные бригады приступили к восстановлению.

«Есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», — написал глава региона.

Также в Шебекинском округе в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Мешковом.

