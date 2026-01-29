Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:23

Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат

Мишустин объявил об индексации более 40 социальных выплат с 1 февраля

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что данная мера является ежегодной и затрагивает миллионы граждан государства.

Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года, — отметил Мишустин.

В частности, материнский капитал на первого ребенка увеличится почти до 730 тыс. рублей, а на второго — составит дополнительно около 234 тыс. рублей. Для семей, не использовавших выплату на первого ребенка, общая сумма капитала на второго вырастет до 963 тыс. рублей.

Также будут повышены пособие при рождении ребенка (до 28,5 тыс. руб.), ежемесячные выплаты Героям Труда и «Матерям-героиням» (около 76,5 тыс. руб.), а также поддержка ветеранов, инвалидов, пособия по уходу и безработице.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.

