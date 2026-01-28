В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий Министр Котяков: с 1 апреля социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,8%

Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.

Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%, — сообщил министр.

Это плановая индексация, которая проводится ежегодно. Такая мера позволит поддержать реальные доходы одной из наиболее уязвимых категорий граждан. Окончательные суммы выплат будут пересчитаны Пенсионным фондом России в беззаявительном порядке.

Минтруд уже объявлял о февральской индексации на 5,6% более чем 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций. Она также была привязана к прошлогодней инфляции.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России составляет почти 19 тыс. рублей. Для конкретных категорий установлены отдельные значения: для трудоспособного населения — более 20,5 тыс. рублей, для пенсионеров — свыше 16 тыс. рублей, а для детей — более 18 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось об увеличении размера социального пособия на погребение. Сумма достигнет 9678 рублей, рассказала доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова. По ее словам, индексация произойдет 1 февраля этого года.