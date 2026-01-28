Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 22:26

В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий

Министр Котяков: с 1 апреля социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,8%

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.

Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%, — сообщил министр.

Это плановая индексация, которая проводится ежегодно. Такая мера позволит поддержать реальные доходы одной из наиболее уязвимых категорий граждан. Окончательные суммы выплат будут пересчитаны Пенсионным фондом России в беззаявительном порядке.

Минтруд уже объявлял о февральской индексации на 5,6% более чем 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций. Она также была привязана к прошлогодней инфляции.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России составляет почти 19 тыс. рублей. Для конкретных категорий установлены отдельные значения: для трудоспособного населения — более 20,5 тыс. рублей, для пенсионеров — свыше 16 тыс. рублей, а для детей — более 18 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось об увеличении размера социального пособия на погребение. Сумма достигнет 9678 рублей, рассказала доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова. По ее словам, индексация произойдет 1 февраля этого года.

Минтруд
индексация
социальные
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте
Рубио рассказал о последнем нерешенном вопросе между Россией и Украиной
Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ
В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий
Люксовый бутик временно закрылся в Куршевеле
«Все правильно в этой жизни»: Долина спела в баре, она больше не печалится
В Нидерландах вспыхнул скандал из-за исламской школы
Названа причина отстранения легкоатлетов из России от соревнований
Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы
Спящий мужчина спасся от пули благодаря подушке
В России предложили выплачивать алименты школьникам старше 18 лет
На Украине признали невосполнимый дефицит в энергосистеме
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.