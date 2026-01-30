В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации

В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации Ляшок: размер пособия по безработице после его индексации составит 15 886 рублей

С 1 февраля в России будет проиндексирован максимальный размер пособия по безработице, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, выплата увеличится на 5,6% — в первые три месяца безработные смогут получать около 15 886 рублей.

Индексация является плановой и связана с корректировкой социальных выплат. По словам Ляшока, точные цифры еще не обнародованы, но расчет позволяет сделать конкретный прогноз.

Можно спрогнозировать, что максимальное пособие после индексации составит около 15 886 рублей в первые три месяца и примерно 6209 рублей в последующие три месяца, — уточнил эксперт.

В настоящее время максимальная сумма выплаты составляет 15 044 рубля в месяц на начальном трехмесячном этапе. После этого периода она снижается до 5880 рублей.

После индексации на 5,6% размер пособия в первой фазе увеличится на 842 рубля, а во второй — на 329 рублей. Таким образом, изменения коснутся обеих частей выплат, установленных для граждан, официально признанных безработными. Индексация направлена на частичную компенсацию влияния инфляции и осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.