04 января 2026 в 18:35

Домашний хит: запеканка «Как у бабушки» с мясом и луком — простой рецепт, после которого все просят добавки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запеканка «Как у бабушки» с мясом и луком — это сытное и ароматное блюдо, которое перенесет вас в теплые воспоминания детства. Нежное картофельное пюре в сочетании с сочной мясной начинкой и хрустящей корочкой не оставит равнодушным никого. Простой рецепт гарантирует отличный результат даже у начинающих кулинаров.

Для приготовления возьмите: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 2 крупные луковицы, 200 мл сметаны, 150 г твердого сыра, 2 яйца, растительное масло для жарки, соль, черный перец, паприку.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолите и поперчите. В отдельной миске смешайте сметану, яйца и половину натертого сыра — это будет заливка.

Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите, присыпьте паприкой. Равномерно распределите сверху мясную начинку. Накройте оставшимся картофелем, слегка примните. Залейте все сметанно-сырной смесью, стараясь, чтобы она просочилась между слоями. Посыпьте оставшимся сыром.

Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

Мария Левицкая
М. Левицкая
