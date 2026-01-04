Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:04

Превращаю сметану и масло в рассыпчатые конвертики с джемом — мой рецепт печенья «Минутка» для внезапных гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Название этого печенья говорит само за себя — оно готовится буквально за минуты! Нежное рассыпчатое тесто и сладкая начинка из джема делают его идеальным вариантом, когда хочется к чаю чего-то вкусного без долгой возни.

150 г размягченного сливочного масла растираю с 150 г сметаны до однородности. Добавляю 2 яйца и снова тщательно перемешиваю. Постепенно ввожу 450 г муки и быстро замешиваю мягкое тесто.

Тесто раскатываю в пласт толщиной 2–3 мм и нарезаю на квадраты примерно 5×5 см. В центр каждого квадрата выкладываю немного джема (70 г), затем защипываю края, формируя аккуратные конвертики. Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 10–15 минут до легкого румянца. Готовое печенье при желании посыпаю 10 г сахарной пудры.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

