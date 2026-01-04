Семья подсела на это горячее «Морская фантазия» — минтай в сливочно-чесночном соусе. Нежнейшее блюдо, от которого все в восторге

Это блюдо покорит даже тех, кто не очень любит рыбу. Нежный минтай в ароматном сливочном соусе с пикантной ноткой чеснока превращается в настоящее гастрономическое удовольствие. Каждый кусочек буквально тает во рту, а изысканный вкус соуса делает блюдо по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 600 г филе минтая, 200 мл сливок 20% жирности, 2–3 зубчика чеснока, 0,5 стакана муки, 1 чайная ложка специй для рыбы, 50 мл растительного масла, соль по вкусу, свежая зелень для подачи.

Филе минтая промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками. В миске смешайте муку со специями и солью. Каждый кусочек рыбы обваляйте в этой смеси.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте рыбу с обеих сторон по 2–3 минуты до золотистой корочки. Для соуса смешайте сливки с измельченным чесноком и специями. Залейте рыбу соусом, доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–20 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Подавайте горячим с любимым гарниром. Блюдо получается настолько нежным и вкусным, что вся семья будет просить добавки!

