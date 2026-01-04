Когда хочется сочной рыбки с ярким вкусом — готовлю форель на апельсиновой подушке с пикантным маринадом

Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты. Всего несколько шагов — и обычная форель превращается в праздничное блюдо с изысканным вкусом.

Одну форель очищаю, удаляю жабры и промываю. Для маринада смешиваю сок половины лимона и половины апельсина, добавляю 5 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сухого чеснока, 1/2 ч. л. розмарина, соль и перец по вкусу. Рыбу натираю маринадом снаружи и внутри, оставляю на 15–20 минут.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываю подушку из половинки красной луковицы, нарезанной кольцами, и половины апельсина, нарезанной тонкими дольками. Сверху размещаю замаринованную форель. Запекаю в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до готовности. Подаю сразу, украсив дольками лимона.

