03 января 2026 в 17:45

Мясо, картофель и волшебство грузинских специй. Готовлю оджахури по-грузински: для тех, кто любит вкусно и сытно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Представьте себе блюдо, которое само готовится в духовке, наполняя дом аппетитными ароматами жареного мяса, картофеля и грузинских специй. Оджахури — это именно тот вариант сытного и бесхлопотного ужина, когда всё складывается в один большой противень, а на выходе получается настоящий праздник для всей семьи. Идеальное сочетание хрустящего картофеля, сочных кусочков мяса и лука, томленных в собственном соку.

Для приготовления вам понадобится: 700 г свиной шеи или окорока, 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 4–5 зубчиков чеснока, 1–2 ст. л. аджики (или 1 ч. л. острого перца), 1 ч. л. хмели-сунели, 1/2 ч. л. уцхо-сунели (голубого пажитника), соль, чёрный перец, растительное масло, свежая кинза или петрушка для подачи. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Лук нарежьте полукольцами, чеснок — пластинками. В большой миске смешайте мясо, картофель и лук. Добавьте аджику, все специи, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте руками, чтобы всё равномерно покрылось специями. Выложите смесь на противень, сбрызнутый маслом. Распределите одним слоем. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 50–60 минут, до румяной корочки на мясе и мягкости картофеля. За 10 минут до готовности можно добавить чеснок. Готовое блюдо посыпьте обильно рубленой зеленью. Подавайте оджахури горячим прямо с противня, дополнив маринованными овощами и свежим лавашом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
ужины
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
