04 января 2026 в 17:32

Сытный, но легкий: салат с фунчозой и курицей — легко заменит ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте сытный, но легкий и очень вкусный азиатский салат с фунчозой и курицей, который легко заменит ужин или отлично дополнит праздничный стол.

Вкус получается сбалансированным и легким: нежная фунчоза, диетическая курица, хрустящие свежие овощи и насыщенный солоноватый кисло-сладкий соус с ароматом кунжута создают идеальную комбинацию.

Вам понадобится: 100 г сухой фунчозы (стеклянная лапша), 200 г куриного филе (отварить и нарезать соломкой), 1 болгарский перец (нарезать тонкой соломкой), 1 средняя морковь (натереть на терке для корейской моркови), зеленый лук (мелко нарезать), 2 ст. л. обжаренного кунжута. Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ст. л. рисового уксуса или сока лайма, 1 ч. л. меда или сахара, 1 зубчик чеснока (продавить), щепотка молотого имбиря или острого перца. Фунчозу залейте кипятком на 5 минут согласно инструкции, затем промойте холодной водой. В большой миске смешайте готовую лапшу, курицу и нарезанные овощи. В отдельной пиале взбейте все ингредиенты для соуса до однородности. Заправьте салат соусом, тщательно перемешайте и посыпьте сверху кунжутом и зеленым луком.

Ранее стало известно, как приготовить салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин.

