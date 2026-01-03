Салат «Наслаждение» из 4 ингредиентов: он ни на что не похож — уникальный, изысканный вкус

Салат «Наслаждение» из 4 ингредиентов: он ни на что не похож — уникальный, изысканный вкус

Приготовьте необычный, пикантный и очень сытный салат «Наслаждение», который отличается уникальным, изысканным вкусом. Он ни на что не похож!

Вам понадобится: 300 г отварной или копченой куриной грудки, 1 банка маринованных шампиньонов, 3–4 маринованных огурца, 3–4 ст. л. майонеза, свежая зелень, соль, черный перец по вкусу. Куриную грудку нарежьте кубиками, грибы оставьте целыми или разрежьте пополам, огурцы нарежьте мелким кубиком. Сложите все в глубокую миску. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Попробуйте и, если нужно, добавьте соль и перец (учтите, что грибы и огурцы уже соленые). Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте свежей рубленой зеленью.

Вкус действительно уникален и ни на что не похож: нежная курица, кисло-соленые маринованные огурцы и пикантные, упругие маринованные грибы создают сложный и очень гармоничный букет, который майонез лишь подчеркивает, не перебивая.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Изабелла» — роскошь вкусов под виноградным покровом.