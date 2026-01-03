Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:32

Салат «Наслаждение» из 4 ингредиентов: он ни на что не похож — уникальный, изысканный вкус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте необычный, пикантный и очень сытный салат «Наслаждение», который отличается уникальным, изысканным вкусом. Он ни на что не похож!

Вам понадобится: 300 г отварной или копченой куриной грудки, 1 банка маринованных шампиньонов, 3–4 маринованных огурца, 3–4 ст. л. майонеза, свежая зелень, соль, черный перец по вкусу. Куриную грудку нарежьте кубиками, грибы оставьте целыми или разрежьте пополам, огурцы нарежьте мелким кубиком. Сложите все в глубокую миску. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Попробуйте и, если нужно, добавьте соль и перец (учтите, что грибы и огурцы уже соленые). Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсьте свежей рубленой зеленью.

Вкус действительно уникален и ни на что не похож: нежная курица, кисло-соленые маринованные огурцы и пикантные, упругие маринованные грибы создают сложный и очень гармоничный букет, который майонез лишь подчеркивает, не перебивая.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Изабелла» — роскошь вкусов под виноградным покровом.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Минутка» с фасолью: ничего варить не нужно — нарезал 3 ингредиента, и готово
Общество
Салат «Минутка» с фасолью: ничего варить не нужно — нарезал 3 ингредиента, и готово
Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола
Общество
Роскошный салат-кольцо «Морская жемчужина» с кальмарами — изысканная закуска для праздничного стола
Семья подсела на это горячее «Теплый очаг» — курочка с картошкой в сметанном соусе. Как в детстве у бабушки, пальчики оближешь
Общество
Семья подсела на это горячее «Теплый очаг» — курочка с картошкой в сметанном соусе. Как в детстве у бабушки, пальчики оближешь
Всего одна пачка фарша — и обалденный обед будет готов за полчаса: сочный люля-кебаб в духовке
Общество
Всего одна пачка фарша — и обалденный обед будет готов за полчаса: сочный люля-кебаб в духовке
Открытие 2026 года — салат «Графские развалины»: без сыра и без моркови
Общество
Открытие 2026 года — салат «Графские развалины»: без сыра и без моркови
салаты
рецепты
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.