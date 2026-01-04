Атака США на Венесуэлу
Готовлю курицу пармиджано — ресторанное блюдо с хрустящей панировкой и расплавленным сыром у вас дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Курица пармиджано — это вкус Италии в вашей тарелке. Нежное отбивное в хрустящей сырной панировке, томленное в ароматном томатном соусе под шапкой расплавленной моцареллы, никого не оставит равнодушным.

800 г куриного филе разрезаю вдоль пополам, накрываю пищевой пленкой и отбиваю до толщины 3–5 мм. Взбиваю 2 яйца вилкой. 75 г пармезана натираю на мелкой терке и смешиваю половину с 75 г панировочных сухарей. Каждую отбивную солю, обмакиваю в яйцо, затем обваливаю в сырно-сухарной смеси.

Обжариваю курицу на 2 ст. л. оливкового масла до золотистой корочки по 4–5 минут с каждой стороны. Для соуса измельчаю 2 зубчика чеснока и 350 г помидоров в собственном соку. В оставшемся масле обжариваю чеснок 1 минуту, добавляю помидоры, 1 ч. л. сахарной пудры, 1 ч. л. орегано и соль, тушу 5–10 минут. В форму выливаю соус, сверху выкладываю курицу, покрываю 65 г нарванной моцареллы и оставшимся пармезаном. Запекаю при 220 °C 5–10 минут, пока сыр не расплавится.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
