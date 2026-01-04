Не просто куриный суп, а чихиртма — как сливочный, но без сливок. Необычно и обалденно вкусно

Не просто куриный суп, а чихиртма — как сливочный, но без сливок. Необычно и обалденно вкусно

Если вы думаете, что куриный суп — это всегда одно и то же, значит, вы еще не пробовали чихиртму. Этот грузинский суп готовится без привычной зажарки и специй, но вкус у него глубокий, насыщенный и совершенно особенный. Все дело в технологии: сначала курица томится с луком, а в конце бульон загущается желтками с винным уксусом — получается нежно, бархатно и очень ароматно.

Ингредиенты: курица — 1 шт., репчатый лук — 2 головки, яйца — 5 шт., кинза (с корешками) — 1 пучок, винный уксус — 1 ст. л., морская соль — по вкусу.

Курицу нарежьте на крупные куски, лук крупно порежьте. Выложите все в кастрюлю и тушите на медленном огне без воды — курица и лук должны дать сок. Если курица нежирная, добавьте немного воды, чтобы ничего не пригорело. Когда мясо станет почти готовым, залейте водой — 8–10 стаканов, в зависимости от желаемой густоты супа. Посолите, добавьте пучок кинзы, перевязанный ниткой, и варите на слабом огне, снимая пену. Этот этап придает бульону тот самый характерный вкус, который невозможно получить в обычном курином супе.

Через 10 минут выньте курицу, кинзу удалите, бульон процедите, лук выбросьте. Желтки отделите от белков, смешайте с винным уксусом и тонкой струйкой введите в слегка остывший бульон, постоянно помешивая. Разлейте суп по тарелкам и добавьте кусочки курицы.

Ранее мы делились рецептом рулета с копченой курочкой и перцем. Когда все устали от сложных рецептов на Новый год.