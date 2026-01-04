Шампиньоны, грудка и плавленый сырок: нежнее супа вы не ели — быстрый рецепт на обед

Сырный суп с курицей и шампиньонами — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то теплого, сливочного и по-домашнему уютного. Минимум ингредиентов, никакой сложности, а результат — нежный, ароматный суп, который нравится даже тем, кто к грибам обычно равнодушен. Готовится быстро, съедается еще быстрее.

Ингредиенты: шампиньоны — 300 г, картофель — 300 г, куриное филе — 200 г, мягкий плавленый сыр — 200 г (или 2 сырка типа «Дружба»), лук репчатый — 150 г, сливочное масло — 1 ст. л., соль и черный перец — по вкусу, вода — 1,3–1,5 л.

Приготовление: куриное филе заливают водой, слегка солят и ставят вариться, после закипания готовят около 20 минут. Лук мелко нарезают, шампиньоны режут пластинками, картофель — небольшими кубиками. Готовое филе вынимают из бульона и нарезают кусочками. В сковороде растапливают сливочное масло, обжаривают лук до мягкости, затем добавляют грибы и готовят до полного выпаривания жидкости, слегка солят и перчат. Бульон доводят до кипения, кладут картофель и варят 10–15 минут до мягкости. После этого добавляют обжаренные грибы с луком и варят еще 5 минут. Затем кладут куриное филе и плавленый сыр, тщательно перемешивают — сыр быстро растворяется и делает суп сливочным. Если используются плотные сырки, их предварительно нарезают кубиками и проваривают чуть дольше. В конце суп пробуют, при необходимости досаливают и перчат.

