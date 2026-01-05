Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 05:46

Крабовый салат для тех, кто считает калории: свежая версия с пекинской капустой на 90 ккал

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте легкую, свежую версию крабового салата с пекинской капустой. Это блюдо насытит не утяжеляя желудок и отлично подойдет для тех, кто считает калории.

Вкус получается свежим, сбалансированным и пикантным: хрустящая капуста, сладковатые крабовые палочки и кукуруза, нежные яйца и легкая острота горчичной заправки создают идеальную комбинацию. Калорийность такого салата составляет около 90 ккал на 100 граммов.

Вам понадобится: 200 г пекинской капусты, 150 г крабовых палочек, 2 отварных яйца, 150 г консервированной кукурузы. Для заправки: 150 г нежирной сметаны (10–15%), 1–2 ч. л. дижонской или зернистой горчицы, сок половины лимона, соль, перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, крабовые палочки и яйца нарежьте мелким кубиком. В большой миске смешайте капусту, крабовые палочки, яйца и кукурузу. В отдельной пиале приготовьте заправку, соединив сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить салат для экстренного случая: сыр, крабовые палочки и яйца спасут любой праздник или ужин.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
