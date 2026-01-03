Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:33

Этот жюльен в беконной корзинке с картофельной шубкой стал моим фирменным блюдом для приема гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете главное блюдо для сытного ужина, которое будет выглядеть невероятно? Этот закрытый жюльен в беконе сочетает в себе мясо, грибы, сыр и картофель — идеальная комфортная еда в эффектной подаче.

Формирую основу: плотно выкладываю ломтики бекона (400 г) в форму без зазоров. Сверху распределяю 0,5 кг куриного фарша, приправленного солью и перцем. Мелко нарезаю лук и шампиньоны (450 г), обжариваю на 1 ст. л. растительного масла до мягкости и золотистого цвета, затем выкладываю грибную начинку поверх фарша. Сверху кладу 250 г моцареллы, нарезанной ломтиками.

Отвариваю 4–5 картофелин, делаю пюре со сливочным маслом (25 г) и рубленым укропом, равномерно распределяю его поверх сыра. Накрываю всю конструкцию оставшимися ломтиками бекона, аккуратно заправляя края. Перекладываю форму на противень и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. За 5 минут до готовности включаю режим конвекции, чтобы бекон сверху стал хрустящим и румяным.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю творожное печенье «Гусиные лапки» — тот самый рецепт из детства с хрустящим сахарным краем
Общество
Готовлю творожное печенье «Гусиные лапки» — тот самый рецепт из детства с хрустящим сахарным краем
Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой
Общество
Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой
Вкус детства без выпечки! Волшебный торт «Творожный домик» за 20 минут
Семья и жизнь
Вкус детства без выпечки! Волшебный торт «Творожный домик» за 20 минут
Хачапури из лепешки роти: простой рецепт — готовить только в радость
Общество
Хачапури из лепешки роти: простой рецепт — готовить только в радость
Забудьте про сухую грудку! Мариную курицу в меде, горчице и апельсиновом соке. Через час мясо тает во рту
Общество
Забудьте про сухую грудку! Мариную курицу в меде, горчице и апельсиновом соке. Через час мясо тает во рту
еда
рецепты
мясо
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.