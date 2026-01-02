Забудьте про сухую грудку! Мариную курицу в меде, горчице и апельсиновом соке. Через час мясо тает во рту

Кажется парадоксом запекать нежное куриное филе целый час. Но именно в этом весь секрет! Под защитой цитрусового маринада из меда и горчицы мясо не высыхает, а медленно томится, становясь невероятно сочным, волокнистым и пропитываясь ароматами лимона, апельсина и розмарина.

Куриное филе (600 г) промываю, обсушиваю бумажным полотенцем. Если куски очень толстые, слегка отбиваю их через пленку, чтобы толщина была равномерной. Готовлю маринад: в миске смешиваю зернистую горчицу (1 ст. л.), жидкий мед (1 ч. л.), оливковое масло (2 ст. л.), сок, выжатый из половины апельсина (1 ст. л.), и универсальную приправу для курицы или просто соль и черный перец. Куриное филе обильно обмазываю полученным маринадом со всех сторон, складываю в миску или пакет и оставляю мариноваться при комнатной температуре минимум на 30 минут (можно в холодильнике на несколько часов). Апельсин и лимон мою, нарезаю тонкими кружочками, удаляя косточки. В жаропрочную форму для запекания выкладываю половину цитрусовых кружочков. Сверху распределяю маринованное куриное филе. Поливаю его остатками маринада из миски. Накрываю курицу оставшимися кружочками апельсина и лимона, добавляю несколько веточек свежего розмарина. Накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 15–20 минут, чтобы курица зарумянилась, а цитрусы слегка карамелизировались. Подаю горячей, полив образовавшимся в форме ароматным соком.

