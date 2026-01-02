Новый год — 2026
02 января 2026 в 11:14

Курица, морковь, яйцо — три простых шага до идеальной намазки на хлеб. Паштет для тех, кто следит за питанием

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда полезное питание начинает казаться пресным, этот паштет вносит приятное разнообразие. Он сытный, имеет сложный вкус благодаря маринованному луку и укропу и при этом полностью вписывается в рамки диеты. Можно намазать на хлебец или даже лист салата.

Куриную грудку (600–700 г) и очищенную морковь (2–3 крупные штуки), разрезанную на несколько частей, кладу в кастрюлю. Заливаю холодной водой так, чтобы она едва покрывала продукты. Добавляю 1–1,5 чайные ложки соли и, по желанию, несколько горошин перца. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5–10 минут до конца варки добавляю 2–3 лавровых листа для аромата. Выключаю огонь и оставляю кастрюлю остывать, не сливая бульона, — так мясо и морковь останутся сочными. Пока варится основа, мелко-мелко режу одну маленькую луковицу и заливаю ее 3–4% яблочным уксусом, чтобы ушла горечь, оставляю мариноваться. Когда курица с морковью остынут, вынимаю их из бульона. Мясо отделяю от костей и кожицы. Морковь и куриное филе пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. В полученную массу натираю на крупной терке 3 предварительно сваренных вкрутую яйца. Мелко рублю пучок свежего укропа. С маринованного лука сливаю весь уксус. Соединяю в большой миске фарш из курицы и моркови, тертые яйца, укроп и лук. Тщательно перемешиваю. Пробую на соль, добавляю молотый черный перец по вкусу. Если масса кажется суховатой (что бывает редко, так как морковь сочная), можно добавить пару ложек бульона, в котором варилась курица, или ложку сметаны / натурального йогурта. Паштет готов. Храню в холодильнике в закрытом контейнере 3–4 дня.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
