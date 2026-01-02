Курица, морковь, яйцо — три простых шага до идеальной намазки на хлеб. Паштет для тех, кто следит за питанием

Когда полезное питание начинает казаться пресным, этот паштет вносит приятное разнообразие. Он сытный, имеет сложный вкус благодаря маринованному луку и укропу и при этом полностью вписывается в рамки диеты. Можно намазать на хлебец или даже лист салата.

Куриную грудку (600–700 г) и очищенную морковь (2–3 крупные штуки), разрезанную на несколько частей, кладу в кастрюлю. Заливаю холодной водой так, чтобы она едва покрывала продукты. Добавляю 1–1,5 чайные ложки соли и, по желанию, несколько горошин перца. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5–10 минут до конца варки добавляю 2–3 лавровых листа для аромата. Выключаю огонь и оставляю кастрюлю остывать, не сливая бульона, — так мясо и морковь останутся сочными. Пока варится основа, мелко-мелко режу одну маленькую луковицу и заливаю ее 3–4% яблочным уксусом, чтобы ушла горечь, оставляю мариноваться. Когда курица с морковью остынут, вынимаю их из бульона. Мясо отделяю от костей и кожицы. Морковь и куриное филе пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. В полученную массу натираю на крупной терке 3 предварительно сваренных вкрутую яйца. Мелко рублю пучок свежего укропа. С маринованного лука сливаю весь уксус. Соединяю в большой миске фарш из курицы и моркови, тертые яйца, укроп и лук. Тщательно перемешиваю. Пробую на соль, добавляю молотый черный перец по вкусу. Если масса кажется суховатой (что бывает редко, так как морковь сочная), можно добавить пару ложек бульона, в котором варилась курица, или ложку сметаны / натурального йогурта. Паштет готов. Храню в холодильнике в закрытом контейнере 3–4 дня.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.