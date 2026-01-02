Новый год — 2026
Рецепт вкусной куриной печени — простой способ приготовить её мягкой и нежной. Нужны лишь сливочное масло и лук

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Куриная печёнка часто получается сухой, но с этим способом результат всегда радует. Минимум ингредиентов, правильный огонь и немного терпения — и блюдо выходит ароматным, сочным и очень домашним. Отличный вариант как для будней, так и для уютного ужина.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, лук репчатый — 3 шт., чеснок — 1 зубчик, мука — 3 ст. л., сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, сахар — щепотка, свежий укроп — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: лук нарезают полукольцами, слегка подсаливают, добавляют щепотку сахара и обжаривают на растительном масле до мягкости и золотистого цвета, затем перекладывают на отдельную тарелку. Печёнку промывают, удаляют плёнки и прожилки, хорошо обсушивают, накрывают плёнкой и слегка отбивают, после чего каждый кусочек обваливают в муке без соли и быстро обжаривают на сильном огне примерно по одной минуте с каждой стороны. Огонь уменьшают до минимального, в сковороду выкладывают печёнку слоями, переслаивая её обжаренным луком, измельчённым чесноком и укропом, солят по вкусу, сверху распределяют кусочки сливочного масла, накрывают крышкой и томят около 5 минут, затем снимают с огня и дают немного настояться.

Печёнка получается невероятно мягкой, нежной и ароматной, особенно хороша с запечённым картофелем или кисло-сладким ягодным соусом.

Ранее мы делились рецептом баварского салата. Готовим, когда майонезные надоели: простой рецепт, который по вкусу не уступает оливье.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
