10 ноября 2025 в 09:45

Чикенстроганов по-домашнему — хит на кухне: обалденная куриная подлива в сливках — идеально и на простой ужин, и даже на праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чикенстроганов по-домашнему — хит на кухне: обалденная куриная подлива в сливках — идеально и на простой ужин, и даже на праздник. Знаете, как превратить обычную курицу в по-настоящему праздничное блюдо, от которого все будут в восторге? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для хозяек. Блюдо получается невероятно нежным, с насыщенным сливочно-томатным соусом, а готовится так просто, что вы сами удивитесь.

Для этого нам понадобится 700 граммов сочного филе куриного бедра, которое мы нарежем аккуратными полосками. Сначала быстренько обжарим мясо на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки, посолим, поперчим и обязательно вынем из сковороды, чтобы курочка осталась сочной. Теперь в тот же ароматный сок отправим две луковицы, нарезанные тонкими перьями, и обжарим их до мягкости и легкой прозрачности. Вот тут и начинается магия: возвращаем курицу обратно, добавляем чайную ложку томатной пасты и муки, вливаем 80 граммов жирных сливок для бархатистой текстуры, кладем чайную ложку горчицы для пикантности и выдавливаем зубчик чеснока для душистого аромата. Все хорошенько смешиваем и тушим под крышкой на медленном огне буквально 7–10 минут, чтобы соус загустел, а все вкусы объединились. Подавайте с картошечкой — это просто объедение!

Ранее мы готовили закуску к Новому году или любому застолью. Обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
