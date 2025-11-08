Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке

Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке. Хотите произвести впечатление на гостей оригинальной закуской? Тогда приготовьте рулет из куриной грудки с начинкой из чернослива, жареных шампиньонов, сыра и чеснока. Это блюдо очарует всех присутствующих своим вкусом и презентабельным видом.

Возьмите следующие ингредиенты: куриную грудку (500 г), шампиньоны (200 г), чернослив (100 г), твердый сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), лук репчатый (1 шт.), майонез (3 ст. л.), растительное масло, соль, перец по вкусу.

Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте грибы с луком на растительном масле до золотистого цвета. Чернослив замочите в теплой воде на 10 минут, затем нарежьте кусочками. Твердый сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите.

Куриную грудку разрежьте вдоль, отбейте, посолите и поперчите. Выложите на мясо слой обжаренных шампиньонов с луком, посыпьте черносливом, сыром и чесноком, сверху распределите майонез. Аккуратно сверните грудку в рулет, закрепите ниткой или зубочистками. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

Рулет из курицы с уникальной начинкой станет настоящей звездой вашего праздничного стола, обеспечив вам славу талантливого кулинара.

