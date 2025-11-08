Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 18:00

Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке. Хотите произвести впечатление на гостей оригинальной закуской? Тогда приготовьте рулет из куриной грудки с начинкой из чернослива, жареных шампиньонов, сыра и чеснока. Это блюдо очарует всех присутствующих своим вкусом и презентабельным видом.

Возьмите следующие ингредиенты: куриную грудку (500 г), шампиньоны (200 г), чернослив (100 г), твердый сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), лук репчатый (1 шт.), майонез (3 ст. л.), растительное масло, соль, перец по вкусу.

Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте грибы с луком на растительном масле до золотистого цвета. Чернослив замочите в теплой воде на 10 минут, затем нарежьте кусочками. Твердый сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите.

Куриную грудку разрежьте вдоль, отбейте, посолите и поперчите. Выложите на мясо слой обжаренных шампиньонов с луком, посыпьте черносливом, сыром и чесноком, сверху распределите майонез. Аккуратно сверните грудку в рулет, закрепите ниткой или зубочистками. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

Рулет из курицы с уникальной начинкой станет настоящей звездой вашего праздничного стола, обеспечив вам славу талантливого кулинара.

Ранее мы готовили быструю закуску в батоне. Быстрее пиццы, вкуснее хот-дога — обалденный рецепт, который выручит всегда.

Читайте также
Вместо котлет делаю такие быстрые отбивнушки: нужна грудка, сухари и 10 минут — обалденно вкусно и не избито
Общество
Вместо котлет делаю такие быстрые отбивнушки: нужна грудка, сухари и 10 минут — обалденно вкусно и не избито
Пошаговый рецепт: баклажанные рулетики с помидорами и пикантным соусом
Семья и жизнь
Пошаговый рецепт: баклажанные рулетики с помидорами и пикантным соусом
Не готовили салат из макарон? А зря! Обалденная закуска по-неаполитански — она из простых продуктов и точно станет любимой
Общество
Не готовили салат из макарон? А зря! Обалденная закуска по-неаполитански — она из простых продуктов и точно станет любимой
Салат «Дамский каприз» с черносливом: готовится элементарно, съедается до последней ложки
Общество
Салат «Дамский каприз» с черносливом: готовится элементарно, съедается до последней ложки
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Общество
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
курица
рулеты
шампиньоны
чернослив
закуска
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии ожидают налоговый шок из-за роста минимальной зарплаты
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Мы остановились»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.