Быстрая закуска в батоне — быстрее пиццы, вкуснее хот-дога: обалденный рецепт, который выручит всегда. Эта идея с батоном — настоящая находка: всего 10 минут активной работы, а на столе появляется аппетитное блюдо, которое улетает вмиг. Мягкий внутри, с румяной корочкой снаружи, начинённый сочной ветчиной, свежим помидором и ароматным сырно‑чесночным соусом — такая закуска отлично подойдёт и для праздника, и для неожиданного прихода гостей.

Для приготовления возьмите: 2 небольших батона (по 200 г), 200 г ветчины, 150 г твёрдого сыра, 1 крупный помидор, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль и чёрный перец по вкусу.

Аккуратно срежьте у батонов верхушки и выньте мякоть, оставляя стенки толщиной около 1 см. Ветчину и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом, солью и перцем — получится ароматный соус. Соедините ветчину, помидор и половину сыра, добавьте соус, тщательно перемешайте. Наполните батоны начинкой, сверху посыпьте оставшимся сыром. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 8–10 минут, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Подавайте тёплой — закуска особенно вкусна в первые минуты после запекания.

