Кабачковые блинчики «Крабс» — бюджетная закуска с обалденным вкусом: готовится на раз-два из самых простых продуктов. Это отличный способ разнообразить меню без вреда для фигуры! Около 75 ккал на 100 г, а вкус — огонь. Интересная начинка с крабовыми палочками делает их интереснее и аппетитнее. Такая закуска сытная, но лёгкая, идеально подойдёт тем, кто следит за питанием.

Приготовим нежные кабачковые рулетики. Для основы натрите кабачок (300 г), отожмите сок, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. молока, соль, специи и 2 ст. л. рисовой муки. Перемешайте до однородности и обжарьте тонкие блинчики на сковороде с минимальным количеством масла. Для начинки возьмите помидор, 50 г сыра, 2–3 листа салата, зубчик чеснока и 1 ст. л. натурального йогурта. Сыр натрите, помидор нарежьте ломтиками, чеснок смешайте с йогуртом. На каждый блинчик положите лист салата, смажьте чесночно‑йогуртовой смесью, добавьте сыр, помидоры и немного крабовых палочек. Аккуратно сверните рулетиком, разрежьте пополам — и можно подавать. Получается вкусно, свежо и совсем не калорийно!

