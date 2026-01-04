Сырные блинчики под любую начинку или просто с маслом к чаю: быстрые и невероятно вкусные

Эти сырные блинчики выручают всегда: на завтрак, к чаю или как основа для солёных начинок. Готовятся за считаные минуты, получаются мягкими, ароматными и с ярким сырным вкусом. Хороши и сами по себе, и с рыбой, ветчиной, творожным сыром или просто со сливочным маслом.

Ингредиенты (на 6–8 блинчиков): яйца — 2 шт., молоко — 300 мл, мука — 120 г, твёрдый сыр — 100 г, свежий укроп — 40 г, соль — щепотка, растительное масло — 1 ст. л. (в тесто или для сковороды).

Приготовление: сыр натирают на крупной тёрке, укроп мелко рубят. В миске яйца взбивают венчиком с солью, вливают молоко и постепенно подсыпают муку, добиваясь гладкого, однородного теста без комочков. В готовую массу добавляют тёртый сыр и укроп, аккуратно перемешивают. Сковороду хорошо разогревают, при необходимости слегка смазывают маслом и выпекают блинчики на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Подавайте горячими — с маслом, сметаной или любимой начинкой. Простые, сытные и такие домашние, что исчезают со стола первыми.

