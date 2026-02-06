Американский самолет заметили в небе у Крыма РИАН: самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над акваторией Черного моря у побережья Крыма и Сочи. Воздушное судно вылетело из Италии и, выполнив миссию, вернулось на базу, пишет РИА Новости на основе информации систем отслеживания полетов.

Согласно данным мониторинга, американский самолет совершил вылет с авиабазы Сигонелла в Италии. Его маршрут пролегал над территорией Румынии, где воздушное судно выполнило петлю, после чего взяло курс на восток над Черным морем. Самолет проследовал вдоль крымского побережья в направлении города Сочи.

На подходе к сочинскому побережью, примерно в 200 километрах от него, P-8A Poseidon развернулся и лег на обратный курс. Завершив полет, самолет-разведчик благополучно вернулся на свою постоянную базу в Сигонелле. Boeing P-8A Poseidon является специализированным самолетом, предназначенным для разведки и борьбы с подводными лодками.

Ранее сообщалось, что 30 января у побережья Крыма и Краснодарского края были зафиксированы два самолета спецназначения. В небе над акваторией работали стратегический разведчик ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Оба воздушных суда выполняли полет в международном воздушном пространстве.