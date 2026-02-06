Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 03:16

Американский самолет заметили в небе у Крыма

РИАН: самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над акваторией Черного моря у побережья Крыма и Сочи. Воздушное судно вылетело из Италии и, выполнив миссию, вернулось на базу, пишет РИА Новости на основе информации систем отслеживания полетов.

Согласно данным мониторинга, американский самолет совершил вылет с авиабазы Сигонелла в Италии. Его маршрут пролегал над территорией Румынии, где воздушное судно выполнило петлю, после чего взяло курс на восток над Черным морем. Самолет проследовал вдоль крымского побережья в направлении города Сочи.

На подходе к сочинскому побережью, примерно в 200 километрах от него, P-8A Poseidon развернулся и лег на обратный курс. Завершив полет, самолет-разведчик благополучно вернулся на свою постоянную базу в Сигонелле. Boeing P-8A Poseidon является специализированным самолетом, предназначенным для разведки и борьбы с подводными лодками.

Ранее сообщалось, что 30 января у побережья Крыма и Краснодарского края были зафиксированы два самолета спецназначения. В небе над акваторией работали стратегический разведчик ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Оба воздушных суда выполняли полет в международном воздушном пространстве.

самолеты
разведчики
ВМС США
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули
Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине
Диетолог рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни
Группу бойцов «Азова» ликвидировали на Красноармейском направлении
Кадыров рассказал о первом в 2026 году обмене пленными с Украиной
Биография, дочь, наследство Заворотнюк: как сейчас живет Петр Чернышев
Определен правовой статус задержанных около базы в США россиянок
Европейцы выстроились в очередь к Путину: чего ЕС хочет на самом деле
Раскрыты подробности предстоящих похорон сына Каддафи
Правовед пояснила, сколько дней отпуска можно получить во время декрета
Стали известны новые подробности ЧП с детским садом в Дагестане
Росфинмониторинг объяснил лимит на внесение наличных через банкомат
Маск нашел спасение США от банкротства
Российский триколор вывесили во время хоккейного матча на Олимпиаде
Американский самолет заметили в небе у Крыма
В Белгороде информировали о последствиях ночной атаки ВСУ
В США зафиксировано рекордное с 2009 года число увольнений
Истребила норок, поссорилась с Трампом: премьер Дании погрязла в скандалах
Алаудинов рассказал, как выживают изолированные бойцы ВСУ в Сумской области
«Не лучше Бухенвальда»: силовики рассказали о Яворовском полигоне ВСУ
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.