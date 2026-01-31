Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 01:56

Около границ России замечены самолеты-разведчики западных стран

Flightradar24: над Черным морем замечены самолеты-разведчики США и Британии

В пятницу 30 января у побережья Крыма и Краснодарского края были зафиксированы два самолета спецназначения, сообщил сервис отслеживания полетов Flightradar24. В небе над акваторией работали стратегический разведчик ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Оба воздушных суда выполняли полет в международном воздушном пространстве.

Самолеты одновременно находились к югу от Крыма в 15:30 мск и провели там более часа. Затем оба борта вернулись на аэродромы вылета. Американский — в Италию, британский — в Соединенное Королевство.

Ранее стало известно, что самолет-разведчик США P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве неподалеку от Мурманска. Он совершил полет над Баренцевым морем. Американский самолет вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14:50 мск. Позже он пролетел в нейтральном воздушном пространстве, неподалеку от мурманского порта.

Кроме того, американский P-8A Poseidon был обнаружен в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Его маршрут пролегал вдоль побережья, однако в воздушное пространство России самолет не вторгался.

